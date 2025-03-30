اتحاد المؤسّسات التربويّة: لتعليق نشر قانون الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة إفساحا في المجال لمتابعة دراسته

طلب اتحاد المؤسّسات التربويّة الخاصة، تعليق نشر قانون الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة إفساحا في المجال لمتابعة دراسته.
جاء ذلك بعد اجتماع طارئ للاتحاد عقب صدور بيان عن الامانة العامة لمجلس الوزراء يؤكد استرداد رئيس الحكومة نواف سلام لقانون الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة الصادر بتاريخ 15/12/2023 من مجلس النواب، واعطائه التوجيهات لنشره في الجريدة الرسميَّة.
وأكد الاتّحاد على موقفه الثابت من أنّ القانون الصادر بتاريخ 15/12/23 يصعب تطبيقه بصيغته الحاليّة لجهة عدم احترامه لمبدأ الشموليّة والعدالة في توزيع الأعباء والمسؤوليّات، ولجهة افتقارِه إلى آلية واضحة.
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