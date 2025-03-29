"حماس": وافقنا على مقترح من الوسطاء ونأمل ألا يعطله الاحتلال وسلاح المقاومة خط أحمر

أعلن رئيس حركة "حماس" في غزة خليل الحية، "أننا تسلمنا قبل يومين مقترحا من الإخوة الوسطاء، تعاملنا معه بإيجابية ووافقنا عليه، ونأمل ألا يعطله الاحتلال ويجهض جهود الوسطاء".

وشدد، في كلمة متلفزة، على "أن سلاح المقاومة خط احمر" لأنه "مرتبط بوجود الاحتلال".