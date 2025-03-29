أعلن رئيس حركة "حماس" في غزة خليل الحية، "أننا تسلمنا قبل يومين مقترحا من الإخوة الوسطاء، تعاملنا معه بإيجابية ووافقنا عليه، ونأمل ألا يعطله الاحتلال ويجهض جهود الوسطاء".
وشدد، في كلمة متلفزة، على "أن سلاح المقاومة خط احمر" لأنه "مرتبط بوجود الاحتلال".
كانت هذه تفاصيل خبر "حماس": وافقنا على مقترح من الوسطاء ونأمل ألا يعطله الاحتلال وسلاح المقاومة خط أحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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