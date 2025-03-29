الشرع أعلن عن تأليف حكومة سورية جديدة: نعمل على بناء جيش وطني يحافظ على أمننا

أعلن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، عن تأليف حكومة جديدة في البلاد.

ولفت، خلال مراسم إعلان الحكومة السورية الجديدة، إلى أن "هذه الحكومة ستسعى لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس المساءلة والشفافية، ولن نسمح للفساد بالتسلل إلى مؤسساتنا".

وأوضح الشرع أن "هذه الحكومة ستسعى إلى فتح آفاق جديدة في التعليم والصحة، وخطتنا للمستقبل ستعتمد على محاور بينها الحفاظ على الموارد البشرية وتنميتها وسنسعى لاستقطاب الموارد البشرية السورية من بلاد المهجر".

وكشف "أننا سنصلح قطاع الطاقة للحفاظ على الاستدامة وتوفير الكهرباء على مدار الساعة وسنعمل على رعاية المزارعين للحفاظ على الأمن الغذائي".

وأضاف "سنسعى لتأهيل الصناعة وحماية المنتج الوطني وإنشاء بيئة مشجعة للاستثمار في كل القطاعات وتقوية العملة".

وأفاد الشرع عن انشاء "وزارة مختصة بالرياضة والشباب إيمانا منا بأهمية دور الشباب في بناء الوطن، وأنشأنا وزارة الطوارئ والكوارث لمواجهة أي تحديات أو كوارث قد تواجه الوطن وسنعمل على بناء نظام استجابة سريع وفعال".

وأكد "أننا نعمل على بناء جيش وطني يحافظ على أمننا"، مشيرا إلى "أننا بدأنا مسيرتنا في مرحلة صعبة لكن لدينا الإرادة لتجاوز كل العقبات".