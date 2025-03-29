"الجديد": مداهمات ليلية لمخابرات الجيش بالجنوب والبقاع الغربي بحثاً عن مشتبهين في إطلاق صواريخ من الجنوب

أفادت معلومات "الجديد"، عن "مداهمات ليلية لمخابرات الجيش في الجنوب والبقاع الغربي بحثاً عن مشتبهين في إطلاق صواريخ من الجنوب والتحقيقات مستمرة".

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