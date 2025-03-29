تيار المستقبل في البقاع الأوسط يؤكّد أنه لم ينخرط في أي تحالف انتخابي لا في زحلة ولا في غيرها

اشارت منسقية "تيار المستقبل" في البقاع الأوسط في بيان، الى انه يتم تداول أخبار مفبركة تزج باسم "تيار المستقبل" في تحالفات انتخابية في مدينة زحلة.

وذكرت البيان إن "تيار المستقبل" في البقاع الأوسط إذ ينفي هذه الأخبار جملة وتفصيلاً، يؤكّد أنه لم ينخرط في أي تحالف انتخابي، لا في زحلة ولا في غيرها، بانتظار ما ستقرره القيادة بالنسبة لكيفية التعاطي مع الاستحقاق في كل لبنان.