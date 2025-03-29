اشارت منسقية "تيار المستقبل" في البقاع الأوسط في بيان، الى انه يتم تداول أخبار مفبركة تزج باسم "تيار المستقبل" في تحالفات انتخابية في مدينة زحلة.
وذكرت البيان إن "تيار المستقبل" في البقاع الأوسط إذ ينفي هذه الأخبار جملة وتفصيلاً، يؤكّد أنه لم ينخرط في أي تحالف انتخابي، لا في زحلة ولا في غيرها، بانتظار ما ستقرره القيادة بالنسبة لكيفية التعاطي مع الاستحقاق في كل لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر تيار المستقبل في البقاع الأوسط يؤكّد أنه لم ينخرط في أي تحالف انتخابي لا في زحلة ولا في غيرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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