شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: مسؤولية مصر تجاه القضية الفلسطينية تاريخية وهناك ارتباط استراتيجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365”، إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دائما على أهمية اصطفاف الجبهة الداخلية للشعب المصرى، موجها الشكر إلى هذا الشعب على الاصطفاف وإداركه ووعيه بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية خلال السنوات الماضية ومنها ظاهرة الإرهاب ورفض تهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف الكاتب الصحفي أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية فى قناة "إكسترا لايف": "الشعب المصري دائما ما يكون لديه وعي حقيقي حول القضايا المختلفة ورفض أى تفاصيل أو حملات تستغل الظروف والتحديات التي تواجه الدولة"، مشددا على أن مسئولية مصر تاريخية تجاه القضايا الإقليمية وهناك ارتباط أمنى واستراتيجى مع القضية الفلسطينية وقضايا المنطقة.

وتابع الكاتب الصحفي أكرم القصاص: "مصر تواصل جهودها من أجل إنهاء الأزمة والمعاناة لأبناء الشعب الفلسطيني.. وهناك تحديات كثيرة فى المنطقة، ومصر تواصل جهودها للإصلاح وتقديم الدعم الكامل لكل دول المنطقة فى إطار الدور التاريخي والحرص على مصلحة الأشقاء".