"النشرة": درون اسرائيلي تحلق فوق عربصاليم واطراف حبوش والقاء قنابل ضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "درون اسرائيلي تحلق فوق محيط عربصاليم واطراف حبوش باتجاه جبل الرفيع". كذلك أفاد المراسل بأت "الجيش الاسرائيلي القى قنابل ضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط".

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