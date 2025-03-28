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"النشرة": درون اسرائيلي تحلق فوق عربصاليم واطراف حبوش والقاء قنابل ضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط

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"النشرة": درون اسرائيلي تحلق فوق عربصاليم واطراف حبوش والقاء قنابل ضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "درون اسرائيلي تحلق فوق محيط عربصاليم واطراف حبوش باتجاه جبل الرفيع".

كذلك أفاد المراسل بأت "الجيش الاسرائيلي القى قنابل ضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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