شكرا لقرائتكم خبر عن نالت إعجابه.. بوتين أهدى ترامب "بورتريه" مرسوم خصيصًا له والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهدى دونالد ترامب "بورتريه" للرئيس الأمريكي كان قد كلف برسمها خصيصًا له.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردًا على سؤال أحد الصحفيين، إن بوتين قدم اللوحة لمبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف، في موسكو في وقت سابق من هذا الشهر، رافضًا الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وجاء الكشف عن الهدية لأول مرة الأسبوع الماضي، عندما ذكرها ويتكوف خلال مقابلة مع مقدم البرامج السابق في شبكة فوكس نيوز تاكر كارلسون.

وأوضح ويتكوف أن ترامب تأثر بوضوح بالهدية، واصفًا اللوحة بأنها "جميلة". لفتة كريمة والتقى ويتكوف بالرئيس الروسي بعد محادثات أجراها مع مسؤولين روس بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا

وخلال مقابلته مع كارلسون، وصف ويتكوف هدية بوتين بأنها "لفتة كريمة"، كما استذكر حديث بوتين له عن دعائه لترامب العام الماضي عندما سمع أن المرشح للرئاسة الأمريكية حينها قد تعرض لمحاولة اغتيال في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا.

ونقل ويتكوف عن بوتين قوله: "لقد كان يصلي من أجل صديقه". الهدية الثانية كان بوتين أهدى ترامب في 2018 كرة قدم، فحصتها الاستخبارات الأمريكية للتأكد من خلوها من أجهزة تنصت، قبل أن يهديها ترامب لابنه، وهو إجراء أمني مستوحى من حادثة مشابهة خلال الحقبة السوفيتية.