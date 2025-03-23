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القيادة تهنئ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بذكرى اليوم الوطني لبلاده
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان...
هل تنجح التحالفات بدون أمريكا
لطالما كان نجاح الإستراتيجيات الدولية مرهونًا بقوة التحالفات ومدى التزام الحلفاء بها. فالتحالفات توفر العمق الإستراتيجي، والدعم...
بنتاجون تبدأ تحقيقا في تسريبات أمنية يشمل اختبارات كشف الكذب
بدأت هيئات الاستخبارات وإنفاذ القانون التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) تحقيقات واسعة في تسريبات يُعتقد أنها تتعلق بالأمن...
مئات القتلى والجرحى وسط انهيار المنظومة الصحية في غزة
استأنفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في واحدة من أكثر...
الاحتلال يواصل قصف غزة وارتفاع عدد الشهداء إلى 49747
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 49.747 شهيدًا و113.213 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء....
وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان أوضاع المنطقة
بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها، وذلك في...
القيادة تهنئ رئيس الجمهورية التونسية بذكرى استقلال بلاده
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، بمناسبة...
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يصل القاهرة لترؤس اجتماع اللجنة الوزارية بشأن التطورات في قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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