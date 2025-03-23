القيادة تهنئ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بذكرى اليوم الوطني لبلاده بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان... جدة: جدة: دوت الخليج 23 رمضان 1446 هـ 23 رمضان 1446 هـ هل تنجح التحالفات بدون أمريكا لطالما كان نجاح الإستراتيجيات الدولية مرهونًا بقوة التحالفات ومدى التزام الحلفاء بها. فالتحالفات توفر العمق الإستراتيجي، والدعم... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 23 رمضان 1446 هـ 23 رمضان 1446 هـ بنتاجون تبدأ تحقيقا في تسريبات أمنية يشمل اختبارات كشف الكذب بدأت هيئات الاستخبارات وإنفاذ القانون التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) تحقيقات واسعة في تسريبات يُعتقد أنها تتعلق بالأمن... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 23 رمضان 1446 هـ 23 رمضان 1446 هـ مئات القتلى والجرحى وسط انهيار المنظومة الصحية في غزة استأنفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في واحدة من أكثر... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 23 رمضان 1446 هـ 23 رمضان 1446 هـ الاحتلال يواصل قصف غزة وارتفاع عدد الشهداء إلى 49747 ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 49.747 شهيدًا و113.213 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء.... القدس المحتلة: الوكالات القدس المحتلة: الوكالات 22 رمضان 1446 هـ 22 رمضان 1446 هـ وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان أوضاع المنطقة بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها، وذلك في... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 22 رمضان 1446 هـ 22 رمضان 1446 هـ القيادة تهنئ رئيس الجمهورية التونسية بذكرى استقلال بلاده بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، بمناسبة... جدة: دوت الخليج جدة: دوت الخليج 20 رمضان 1446 هـ 20 رمضان 1446 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يصل القاهرة لترؤس اجتماع اللجنة الوزارية بشأن التطورات في قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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