شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإصابة بالحمى القلاعية في كوريا الجنوبية إلى 10 في 2025 والان نبدء بالتفاصيل

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فريق إضافي

الدمام - شريف احمد - أكدت كوريا الجنوبية حالتين أخريين من مرض الحمى القلاعية في مقاطعة جولا الجنوبية.وقالت الحكومة الإقليمية إن حالتي الإصابة تم اكتشافهما في مزرعتين للماشية في يونجام، بالقرب من مزرعة أخرى سجلت أربع حالات إصابة بالمرض يوم الجمعة الماضي في أول تفش للمرض منذ مايو 2023، حسب شبكة كيه.بي.إس.وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.وتقع إحدى المزرعتين على بعد أقل من كيلومتر واحد من المزرعة المتضررة الأولى، بينما تقع المزرعة الأخرى على بعد خمسة كيلومترات.وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بالمرض الآن إلى عشر حالات.في إطار الحفاظ على أعلى مستوى استجابة للأزمة المتعلقة بالمرض وهو "خطير"، في عشر مدن ومقاطعات، أرسلت وزارة الزراعة فريق استجابة إضافيًا وفريقًا مختصًا بالأمراض الوبائية إلى المزارع.وتعتزم مقاطعة جولا الجنوبية استكمال عمليات تطعيم الماشية في جميع مدنها بحلول يوم السبت المقبل.