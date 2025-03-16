شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سلسلة أعاصير.. أمريكا على موعد مع مجموعة أخرى من العواصف والان نبدء بالتفاصيل

عواصف رعدية في أمريكا

العواصف في أمريكا

الدمام - شريف احمد - تجتاح مجموعة أخرى من العواصف شرق الولايات المتحدة من بحيرة إيري إلى فلوريدا، وتصل إلى كليفلاند وتامبا، اليوم الأحد.يأتي هذا بعد سلسلة من الأعاصير والطقس القاسي، الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء عن الآلاف عبر وادي ميسيسيبي وجنوب الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع.وقال مركز التنبؤ بالعواصف في الولايات المتحدة، إن هناك خطر طفيف من هبوب عواصف رعدية شديدة.ويمكن أن تؤدي إلى عواصف من البرد وأعاصير، لأكثر من 37 مليون شخص من غرب نيويورك إلى وسط فلوريدا.وأشار إلى أن هناك 5ر21 مليون شخص آخرين في مناطق من بينها واشنطن وبالتيمور يواجهون مخاطر محدودة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.وجرى إصدار تحذيرات من هبوب أعاصير من كارولينا الشمالية إلى فلوريدا، ومن المرجح أن تظل سارية حتى وقت لاحق اليوم الأحد.