شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يتهم بوتين بالتلاعب بفكرة وقف إطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل

خدعة من بوتين

ترامب راضٍ عن المباحثات أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رضاه عن المحادثات الأولى التي أجراها وفد أمريكي في موسكو لمناقشة الحرب في أوكرانيا.

وفي اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته في واشنطن، يوم الخميس، تحدث ترامب عن "ورود أنباء تفيد بأن الأمور تسير على ما يرام في روسيا".

وقال الرئيس ترامب إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف موجود في موسكو لإجراء "مناقشات جادة للغاية" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وآخرين. شروط بوتين وأعرب الرئيس بوتين يوم الخميس، عن موافقته من حيث المبدأ على اقتراح أمريكي لوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا في أوكرانيا، ولكنه قال إنه ينبغي العمل على الشروط، وشدد على أنه يجب أن يمهد ذلك الطريق نحو سلام دائم.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي في موسكو: "الفكرة في حد ذاتها صحيحة، ونحن بالتأكيد ندعمها، لكن هناك قضايا نحتاج إلى بحثها، وأعتقد أننا في حاجة إلى مناقشتها".

الدمام - شريف احمد - وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشروط التي وضعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للموافقة على وقف إطلاق النار بأنها "تلاعب".وقال زيلينسكي في رسالته المسائية عبر الفيديو: "بوتين لا يجرؤ على أن يقول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل علني إنه يريد مواصلة الحرب".وتابع: "ولهذا السبب، يربطون في موسكو فكرة وقف إطلاق النار بشروط تجعل تحقيقه مستحيلًا أو تأجيله لأطول فترة ممكنة".وقال زيلينسكي إن هذه مجرد خدعة من بوتين، الذي يفعل كل ما في وسعه لتأخير أو منع التنفيذ العملي للوقف، بدلًا من أن يقول لا بشكل مباشر.وكان بوتين قد ربط خلال مؤتمر صحفي موافقة موسكو على وقف إطلاق النار بشروط معينة، وأعرب عن شكوكه في إمكانية مراقبة هذا الوقف.وفي المقابل، أكد زيلينسكي مجددًا استعداد أوكرانيا لوقف القتال بشكل مؤقت، وأوضح أن كييف قبلت اقتراح وقف إطلاق النار لأن الولايات المتحدة أعربت عن استعدادها لمراقبته، مشيرًا إلى أن القدرات الأمريكية تجعل هذا الأمر ممكنًا بالفعل.