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زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب إقليم ستافروبول جنوب روسيا

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واس - موسكو 0 تبليغ

  • زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب إقليم ستافروبول جنوب روسيا 1/3
  • زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب إقليم ستافروبول جنوب روسيا 2/3
  • زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب إقليم ستافروبول جنوب روسيا 3/3

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.3 درجة على مقياس ريختر اليوم, إقليم ستافروبول جنوب روسيا.
وأوضحت إدارة مكافحة الحرائق والطوارئ الروسية في بيان، أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات في قرية "غريغورو بوليسكايا" التابعة لمقاطعة "نوفوألكساندروفسكفي" الإقليم.
زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب جنوب روسيا (متداولة)

وأضافت أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
زلزال - أرشيفية

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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