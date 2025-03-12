شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب إقليم ستافروبول جنوب روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.3 درجة على مقياس ريختر اليوم, إقليم ستافروبول جنوب روسيا.وأوضحت إدارة مكافحة الحرائق والطوارئ الروسية في بيان، أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات في قرية "غريغورو بوليسكايا" التابعة لمقاطعة "نوفوألكساندروفسكفي" الإقليم.وأضافت أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.