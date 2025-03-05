شكرا لقرائتكم خبر عن وسط توترات بين البلدين.. أمريكا تعلق الدعم الاستخباراتي لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

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تحقيق السلام

الدمام - شريف احمد - قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة علقت مشاركة المعلومات مع أوكرانيا وسط توترات بين البلدين بعد مشادة بين زعيمي البلدين في البيت الأبيض.وفي مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس اليوم، أكد راتكليف أن هناك "تعليقا" في الدعم "على الجبهة العسكرية وجبهة الاستخبارات".وفي الوقت نفسه، منح راتكليف لأوكرانيا الأمل في أن الدعم قد يستأنف قريبا بعد الإشارات التصالحية الصادرة عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.وقال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايك والتز، بشكل منفصل على شبكة فوكس نيوز "إذا كانت كييف مستعدة لتقديم تدابير لبناء الثقة فإن ترامب سينظر بجدية في رفع هذا التوقف عن الدعم.وقال زيلينسكي يوم الثلاثاء إنه مستعد للعمل تحت "القيادة القوية" لترامب من أجل تحقيق سلام دائم في أوكرانيا، بعد أيام من اجتماعهما المشحون في المكتب البيضاوي الذي وصف فيه زيلينسكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ "القاتل والإرهابي".وقد أدت هذه المناقشة، التي تم خلالها انتقاد زيلينسكي على كونه غير ممتن ويبحث عن إطالة أمد الحرب، إلى قيام ترامب بتعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا كوسيلة ضغط لدفعه نحو طاولة المفاوضات.