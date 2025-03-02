شكرا لقرائتكم خبر عن "كييف تُحرض".. روسيا ترفض إرسال قوات لحفظ السلام إلى أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

قوات حفظ السلام الأوروبية

حرب أوكرانيا

الدمام - شريف احمد - وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف النقاشات التي تدور في أوروبا حول إرسال قوات لحفظ السلام إلى أوكرانيا بـ"الوقاحة".وأشار إلى أن هذا يعد استمرار في تحريض كييف على الحرب ضد روسيا.وقال لافروف: "ظهور قوات أوروبية لحفظ السلام في أوكرانيا سيعني أن الأسباب الجذرية للأزمة لن تختفي بالنسبة لروسيا".وأضاف أن "الغرب لا يستطيع تفسير ما سيحدث لأراضي أوكرانيا واللغة الروسية إذا سيطرت عليها قوات حفظ السلام الأوروبية".وأوضح أن واشنطن تعلن بشكل مباشر أنها تريد إنهاء النزاع في أوكرانيا لكن أوروبا تطالب باستمراره".وفي المقابل وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "شخص براجماتي ويتمتع بالفطرة السليمة لهذا السبب الأمر مثير للاهتمام في التعامل والتواصل معه".