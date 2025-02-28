شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الموافقة على تعيينه.. من السفير الروسي الجديد في واشنطن؟ والان نبدء بالتفاصيل

السفير الروسي الجديد في أمريكا

السفير الأمريكي في موسكو

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخارجية الروسية في موسكو اليوم الجمعة، تعيين ألكسندر دارشيف سفيرًا جديدًا لروسيا في واشنطن.وأشارت إلى أنه حصل على موافقة رسمية من السلطات الأمريكية.وشغل دارشيف 64/ عاما/ حتى الآن منصب رئيس إدارة شمال الأطلسي في الوزارة وسيخلف أناتولي أنتونوف الذي جرى استدعاؤه.وقاد دارشيف الجانب الروسي في محادثات في اسطنبول أمس الخميس، مع الدبلوماسية الأمريكية سوناتا كولتر لإعادة تحسين العلاقات بين البلدين.وقالت الوزارة إن الجانب الأمريكي سلم مذكرة دبلوماسية في إسطنبول وافق فيها على التعيين.وسيتولى دارشيف منصبه في غضون الأيام المقبلة.وأفادت وسائل الإعلام الروسية بأنه سيستبدل لين تريسي، التي شغلت منصب سفيرة الولايات المتحدة في موسكو منذ عام 2023.وقالت صحيفة روسيسكايا جازيتا الروسية الرسمية، إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، سيتولى مهام منصب السفير الأمريكي في موسكو خلفا لتريسي.ولم ترد أية تأكيدات بشأن هذه الأخبار حتى الآن من واشنطن، فيما يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب أعادا إحياء العلاقات بين بلديهما.وذلك في مكالمة هاتفية في وقت سابق من الشهر الجاري، بحثا خلالها إنهاء الحرب في أوكرانيا وعقد قمة محتملة بينهما، ولكن لم يتم تحديد موعد لها.