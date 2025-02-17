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في 24 ساعة.. زلزال ثالث يضرب الجهة المقابلة لجزر الكوريل الروسية

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واس - موسكو 0 تبليغ

في 24 ساعة.. زلزال ثالث يضرب الجهة المقابلة لجزر الكوريل الروسية

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة اليوم الأحد، الجهة المقابلة لجزر الكوريل الجنوبية الروسية.
وتُعد هذه الهزة الأرضية هي الثالثة التي تضرب الجهة المقابلة لسواحل جزر الكوريل الجنوبية خلال الساعات الأربع والعشرين، إذ وقعت الأولى ليل الجمعة، والثانية ظهر السبت وشعر بها سكان جزيرة شيكوتان بقوة 3 درجات.

جزيرة غير مأهولة

وأفادت محطة الرصد الزلزالي في الشرق الأقصى الروسي بأن مركز الزلزال يقع في المحيط الهادئ على بعد 186 كيلومترًا جنوب شرقي جزيرة سيموشير غير المأهولة من جزر الكوريل.
وأشارت المحطة إلى أن السلطات لم تتلقي أي بيانات عن شعور سكان الجزر بالهزات، ولم يصدر تحذير من حدوث تسونامي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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