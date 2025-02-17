شكرا لقرائتكم خبر عن في 24 ساعة.. زلزال ثالث يضرب الجهة المقابلة لجزر الكوريل الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة اليوم الأحد، الجهة المقابلة لجزر الكوريل الجنوبية الروسية.

وتُعد هذه الهزة الأرضية هي الثالثة التي تضرب الجهة المقابلة لسواحل جزر الكوريل الجنوبية خلال الساعات الأربع والعشرين، إذ وقعت الأولى ليل الجمعة، والثانية ظهر السبت وشعر بها سكان جزيرة شيكوتان بقوة 3 درجات. جزيرة غير مأهولة وأفادت محطة الرصد الزلزالي في الشرق الأقصى الروسي بأن مركز الزلزال يقع في المحيط الهادئ على بعد 186 كيلومترًا جنوب شرقي جزيرة سيموشير غير المأهولة من جزر الكوريل.

وأشارت المحطة إلى أن السلطات لم تتلقي أي بيانات عن شعور سكان الجزر بالهزات، ولم يصدر تحذير من حدوث تسونامي.