أول تواصل بين ترمب وبوتين بشأن إنهاء حرب أوكرانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أفادت صحيفة أميركية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أجرى أول اتصال هاتفي مباشر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا، إلا أن الكرملين امتنع عن تأكيد أو نفي الاتصال الذي أوردته «نيويورك بوست».

ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” عندما سأل صحافيون ترمب على متن طائرة الرئاسة عن عدد المرات التي تحدث فيها مع بوتين، رد قائلاً: «من الأفضل ألا أقول». وقال ترمب: «إنه (بوتين) يرغب في عدم سقوط مزيد من القتلى (…) آمل أن يكون ذلك سريعاً (إنهاء الحرب)؛ لأن الناس يموتون كل يوم. هذه الحرب سيئة للغاية في أوكرانيا وأريد إنهاء هذا الشيء اللعين».

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