بريطانيا وسري لانكا تضعان خططا للشراكة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أجرت الوزيرة البريطانية لشؤون المحيطين الهندي والهادئ كاثرين ويست محادثات مع وزراء الحكومة السريلانكية الجديدة تناولت العديد من القضايا والعلاقات الثنائية والاقتصاد وحقوق الإنسان.

وفي الزيارة التي هي الأولى لوزير بريطاني لسريلانكا منذ تشكيل حكومتين جديدتين في كلا البلدين. وستضع الوزيرة ويست خططًا لتعزيز الشراكة بين المملكة المتحدة وسريلانكا - من النمو الاقتصادي الشامل، ومكافحة الفساد، وحقوق الإنسان إلى المصالحة الوطنية.

كما سترحب الوزيرة بمبادرات التصدير الجديدة التي من المقرر أن تدعم التجارة بين المملكة المتحدة وسريلانكا.

اجندة المحادثات

وكان النمو الاقتصادي الشامل، ومكافحة الفساد، وحقوق الإنسان والمصالحة الوطنية على جدول أعمال لقاء الوزيرة كاثرين ويست برئيسة الوزراء هاريني أماراسوريا ووزراء حكوميين رئيسيين آخرين.

وقال بيان بريطاني إن زيارة وزيرة المحيطين ستعمل على تعزيز الروابط التجارية القيمة بين المملكة المتحدة وسريلانكا، وتعزيز النمو للشركات البريطانية والسريلانكية. ستطلق كتيبات إجراءات التصدير الجديدة، مما يساعد الشركات السريلانكية على الوصول بشكل أفضل إلى السوق البريطانية من خلال نظام التجارة في البلدان النامية (DCTS).

وتسافر الوزيرة إلى جافنا للتأكيد على دعم المملكة المتحدة المستمر لحقوق الإنسان والمصالحة والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وحقوق الأقليات.

كما ستلتقي بالزعماء السياسيين المحليين ومنظمات المجتمع المدني العاملة على إعادة التأهيل بعد الصراع، فضلاً عن زيارة مشروع التكيف مع المناخ الوحيد الممول من وزارة الخارجية والتنمية والذي يعالج بشكل مباشر استنفاد المياه الجوفية وتأثيره على الزراعة والمجتمعات المحلية.

تصريح ويست

وقالت وزيرة المحيطين الهندي والهادئ، كاثرين ويست: أنا سعيدة للغاية بإجراء أول زيارة رسمية لي إلى سريلانكا ومقابلة الحكومة الجديدة بعد وقت قصير من توليها منصبها. لقد سمعت الكثير عن البلاد من ناخبي المملكة المتحدة من أصل سريلانكي؛ وقد شهدت ضيافتهم الحارة.

وقالت: تشترك المملكة المتحدة وسريلانكا في شراكة حديثة ديناميكية. أتطلع إلى استكشاف إمكاناتنا لتنمية علاقتنا من خلال التجارة والنمو الاقتصادي والتعليم.

وتابعت الوزيرة ويست: أعتقد أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية ضرورية للنمو المستدام. تظل المملكة المتحدة ثابتة في التزامنا بمعالجة الفساد ودعم تقدم حقوق الإنسان بما في ذلك المظالم طويلة الأمد واتخاذ إجراءات بشأن تأثيرات المناخ والطبيعة.

كما التقت ويست بالمجلس الثقافي البريطاني لمناقشة الشراكة التعليمية المتنامية حيث تضع سريلانكا نفسها كمركز إقليمي للتعليم عبر الوطني.

وقال المفوض السامي البريطاني في سريلانكا، أندرو باتريك: تمثل زيارة الوزيرة كاثرين ويست لحظة مهمة - الاجتماع الأول لحكومتينا الجديدتين. إن رؤية الوزيرة تزور البلاد بعد وقت قصير من الانتخابات يؤكد التزام حكومة المملكة المتحدة بتعزيز شراكتنا الثنائية. سنرى الكثير من النشاط في الأشهر المقبلة، حيث نعمل مع الحكومة على جدول أعمالها للإصلاح.

وتسلط الزيارة الضوء على الطموح المشترك لحكومتينا لتعميق التعاون ومعالجة التحديات المشتركة مثل النمو الاقتصادي وتغير المناخ وحقوق الإنسان.