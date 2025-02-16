شكرا لقرائتكم خبر عن عواقب هجر الزوج لزوجته في الفراش والحياة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لاسيما الحياة الزوجية مبنية على المودة والرحمة والترابط وغير محبب الهجر بما فيه من عواقب هجر الزوج لزوجته حتى لا يلحق بالطرف الأخر الضرر، ولكن يرى أهل العلم أنه يجوز للزوج هجر زوجته إذا كانت ظالمة أو ناشزاً وذلك رغبة في تأديبها، ولكن يكون الهجر بينهم لمدة معينة ولا يمكن تجاوزها، بالإضافة إلى يكون الهجر هو البعد بين الزوجين من خلال عدم نوم الزوج في الفراش أو إقامة علاقة زوجية مع الزوجة تأديبا لها إذا كانت ظالمة.

اهم عواقب هجر الزوج لزوجته

يمكنك التعرف على عواقب هجر الزوج لزوجته والتي تتمثل في الآتي:

قد يكون للزوج الحق في هجر الزوجة الناشز وهي التي تخالف أمره وقد يكون له الحق في تأديبها.

كما يقع على الزوج عواقب عند ظلم الزوجة وهجره لها بدون أي سبب.

بالإضافة إلى تكون مدة الهجر قصيرة ويلزم أن لا تتعدى أربعة أشهر.

كذلك لا يمكن للزوجة هجر زوجها بدون عذر وعند قيامها بذلك يلعنها الله سبحانه وتعالى والملائكة.

علاوة على ذلك إذا هجر الزوج زوجته بدون سبب عدة أشهر وكانت الزوجة لا تتحمل ذلك فيمكن لها اللجوء إلى القانون وذلك وفقا لما جاء في المادة رقم (25) لسنة 1929 من الأحوال الشخصية، عند قيام الرجل بهجر زوجته أكثر من 6 أشهر يمكن لها أن ترفع أمرها إلى القاضي.

كما يقوم القاضي بمراسلة الزوج والطلب منه العودة وإذا لم يرغب في ذلك حكم القاضي بالطلاق أو الفسخ بعد موافقة الزوجة.

هل يأثم الرجل إذا هجر زوجته في الفراش

تعد العشرة بالمعروف بين الزوجين أمر واجب وذلك من خلال مبيت الزوج في الفراش ولكن قد يكون الهجر بسبب وذلك وفقا للآتي:

يجوز للزوج هجر الزوجة إذا لم تطعه وذلك تأديب لها حتى تطيع زوجها فلا أثم عليه عند القيام بذلك.

كما لا يقع الإثم إذا كان هجر زوجته في الفراش باتفاق بينما إذا كان كبير السن أو بغرض السفر للعمل لمدة معينة.

كذلك يكون عواقب هجر الزوج لزوجته متعمداً بدون سبب قد يعرضها في الوقوع للفاحشة أو إيذائها نفسيا.

علاوة على ذلك لا يجوز للزوجة أن تهجر زوجها بدون سبب ولكن يمكنها هجر الفراش إذا كانت بعذر سواء حيض أو نفاس أو لظلم الزوج لها.

حكم هجر الزوج لزوجته بسبب مشاكل

لقد أجاز أهل العلم أنه يمكن للزوج هجر زوجته عند وقوع مشاكل بينهما وذلك دون وقوع عواقب هجر الزوج لزوجته وفقا للآتي:

يمكن للزوج عند وقوع خلاف بين الزوجة هجرها تأديبا لها إذا كانت ظالمة.

كما يكون الهجر بسبب المشاكل حل لأي خلاف بينهم إذا كان بسيط فالزوجين الذي تولد بينهم محبة قوية لا يقدران على الهجر.

كذلك تقوم الزوجة بطاعة زوجها بكافة ما يتطلبه الزوج منها ارتضاء له.

بالإضافة إلى يمكن للزوجة هجر زوجها إذا امتنع عن إعطائها حقها من نفقة أو كان ظالماً لها.

فوائد هجر الزوج لزوجته

قد يكون لهجر الزوج لزوجته فوائد وذلك وفقا للآتي:

إذا قام الزوج بهجر فراش النوم فالزوجة تشعر بجدية الزوج وبذلك تقوم بإصلاح نفسها وتصرفاتها التي تزعج الزوج.

كما يكون تأديب الزوجة دون القيام بإيذائها جسديا.

كذلك يؤدي إلى رجوع الزوجة عن نشوزها والطاعة لزوجها في كافة الأمور.

بالإضافة إلى تزيد فترة الهجر بينهما لقربهما مرة أخرى وجعلهم أكثر مودة ورحمة.

علاوة على ذلك قد يكون الهجر بالبعد عن الفراش أو بالكلام لفترة قصيرة حتى تشعر بالخجل وتحسن معاملة زوجها.

كما أنه لا يجوز هجر الزوج لزوجته أكثر من ثلاث أيام.

علاج هجر الزوج لزوجته

قد يمكن علاج هجر الزوج حتى لا تقع في عواقب هجر الزوج لزوجته من خلال إتباع الآتي:

القيام بطاعة الزوج وترك التصرفات التي تزعجه وتؤدي به لهجرها.

كما يمكنك اللجوء إلى الله من خلال الدعاء والتضرع له بالتقرب بينكم من خلال

قوله -تعالى-: (رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ). ” أو من خلال قوله -تعالى-: (رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ). “

بالإضافة إلى يمكنك قول -صلى الله عليه وسلم-: (اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى). “

علاوة على ذلك يمكنك علاج ذلك بالاهتمام به والقيام بمفاجئته بكل ما يقرب بينكم من مودة ورحمة.

مدة هجر الزوجة شرعاً

يوجد أراء مختلفة لتحديد أقصى مدة يمكنك للزوج هجر زوجته فيها وذلك وفقا للآتي:

يرى كل من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، أنه يمكن للزوج هجر زوجته لحين أن تتراجع عن تصرفاتها الخاطئة ونشوزها ولم يتحدد المدة.

كما يرى مذهب المالكية أنه يمكن للزوج أن يهجر زوجته شهر وقد تزيد إلى أربعة أشهر وفقا لما جاء عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.

علاوة على ذلك فقد تقاس مدة هجر الزوج لزوجته بمدى تحملها لبعده عنها والتي لا تتجاوز أربعة أشهر.

حكم هجر الزوج لزوجته شهرين

قد يكون هناك عواقب هجر الزوج لزوجته لمدة شهرين وفقا للآتي:

يحرم هجر الزوج لزوجته بدون أي سبب واضح.

كما يمكن هجره لزوجته تأديبا لها إذا كانت الزوجة ناشز حتى تطيع زوجها وتتراجع في تصرفاتها الغير مرغوب فيها.

كذلك لا يمكن تجاوز المدة عن ثلاث أيام وذلك وفقا لما جاء في القاعدة العامة أن المسلم لا يمكن هجر أخيه المسلم ثلاث أيام بدون سبب.

بالإضافة إلى يمكن أن يقوم الزوج بهجر الزوجة شهرين عند عدم طاعتها لزوجها إذا كانت ناشز ولم تتراجع عن أفعالها الخاطئة لحين أن تتراجع وتطيع زوجها.

الآثار النفسية لهجر الزوجة في الفراش

يؤثر هجر الزوج لزوجته على حالتها النفسية وبالتالي تؤثر عليها بشكل سلبي وفقا للآتي:

قد تعرضها للاكتئاب وعدم القدرة على التحدث فلا تتحمل الزوجة هجر الزوج لها.

كما تؤثر على علاقتها بأطفالها بأنها تكون عصبية طوال الوقت مما يؤثر عليهم وعلى مستواهم التعليمي.

كذلك تتعرض للقلق والحيرة وقلة التركيز في كافة المهام التي تقوم بها.

بالإضافة إلى يمكن للزوجة معالجة الأمر من خلال التحدث مع الزوج والتعرف على سبب الهجر لها.

كما يمكنها القيام بتغير أسلوبها وكذلك عمل بعض التغييرات الجسمانية كتلوين الشعر أو القيام بتغيير استايل الملابس الخاصة بها.

حكم هجر الزوج لزوجته فوق ثلاثة أيام

هل يكون هناك عواقب هجر الزوج لزوجته فوق ثلاثة أيام، قد يهجر الزوج زوجته بسبب نشوزها وتصرفاتها التي لا يفضلها الزوج، فيقوم بهجرها تأديبا لها لحين أن تتراجع عن تصرفاتها الغير مرغوب فيها.

كما يجوز أن تتعدى المدة عن ثلاث أيام ولا يقع الأثم على الزوج فيمكن أن تصل المدة لشهر لحين أن تطيع زوجها ولا تفعل ما لا يرضيه.