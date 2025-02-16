شكرا لقرائتكم خبر عن هدية كويتية جديدة تزرع الأمل في قلوب اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز- جهينة يمن:

افتتحت اليوم بمديرية المخاء غرب محافظة تعز قرية سكنية بتمويل كويتي.

وياتي مشروع "قرية أبو حليفة التنموية" التي تم تنفيذها بدعم كويتي وعبر جمعية النجاة الخيرية في عزلة المشالحة بمديرية المخا بمحافظة تعز، ضمن مبادرة "قرى الخيرين 8"، لتكون هدية إنسانية بمناسبة العيد الوطني الكويتي، تعيد الاستقرار لمئات الأسر النازحة.

ويضم مشروع القرية 30 وحدة سكنية مجهزة بالطاقة الشمسية والأثاث، إلى جانب مدرسة ومسجد وعيادة صحية ومشغل خياطة لدعم المرأة، بالإضافة إلى مزرعة نخيل وشبكة مياه متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي.

وسبق للكويت انشاء العديد من القرى السكنية النازحين المتضررين من الحرب في اليمن.