تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن أسعار الإصدار العالمي من Xiaomi Pad 7 و Pad 7 Pro قبل طرحها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إطلاقها الناجح في الصين العام الماضي، تستعد Xiaomi لإطلاق أجهزة Pad 7 و Pad 7 Pro اللوحية في الأسواق العالمية قريبًا. وفي أحدث التسريبات، ظهرت تفاصيل جديدة حول الأسعار المتوقعة لهذه الأجهزة في السوق الأوروبي.

وفقًا لما نشره المسرب المعروف Billlbil_kun من موقع dealabs، من المتوقع أن يبدأ سعر جهاز Xiaomi Pad 7 الأساسي من 429 يورو. هذا السعر سيمنح المشترين الطراز الأساسي الذي يأتي بذاكرة عشوائية سعة 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت. أما الترقية إلى طراز 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت، فسوف يكلف المشترين 40 يورو إضافية.

وتمثل هذه الأرقام زيادة طفيفة في الأسعار مقارنة بجهاز Pad 6 الذي أطلقته الشركة في عام 2023. فقد تم تسعير الجهاز اللوحي من الجيل السابق بـ 399 يورو للطراز الأساسي 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، و 449 يورو للطراز المزود بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت. ومع ذلك، يشير المصدر إلى أنه من المحتمل أن يحتفظ جهاز Xiaomi Pad 7 بسعره الأساسي البالغ 399 يورو في بعض الأسواق مثل ألمانيا.

أما بالنسبة لجهاز Pad 7 Pro، فتشير التسريبات إلى أن سعره سيبدأ من 529 يورو لطراز 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت. في حين أن الطراز الرائد المزود بذاكرة عشوائية 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 512 جيجابايت، فمن المتوقع أن يكلف مبلغًا باهظًا قدره 629 يورو.

لا يزال موعد الإطلاق العالمي لجهازي Pad 7 غير معروف حتى الآن، ولكن هناك فرصة كبيرة للكشف عن كلا الجهازين اللوحيين في المؤتمر العالمي للجوال MWC إلى جانب سلسلة هواتف Xiaomi 15 في الشهر القادم.

تكشف هذه التسريبات عن ارتفاع طفيف محتمل في أسعار سلسلة Xiaomi Pad 7 الجديدة مقارنة بالجيل السابق في السوق الأوروبي. يبقى أن ننتظر الإعلان الرسمي من Xiaomi للكشف عن الأسعار النهائية وموعد الإطلاق العالمي لهذه الأجهزة اللوحية المرتقبة.

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