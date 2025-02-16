وزير الخارجية الكويتي يلتقي عددًا من نظرائه ومسؤولين أمميين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا اليوم، نظراءه اللاتفي بايبا برازي، والألباني إيجلي حساني، فضلًا عن المفوض لوكالة “الأونروا” فيليب لازاريني، ومبعوث الاتحاد الأوروبي لإقليم الخليج لويجي دي مايو، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وجرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافةً إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية والتطورات في المنطقة، لاسيما ما تشهده الأراضي الفلسطينية والأحداث المأساوية في قطاع غزة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط