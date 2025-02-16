دورة مرسيليا: أومبير يحتفظ بلقبه

الرياص - اسماء السيد - مرسيليا : احتفظ الفرنسي أوغو أومبير المصنف 17 عالميا بلقب دورة مرسيليا في كرة المضرب (250 نقطة)، بعد فوزه على الصربي حمد مدييدوفيتش 7 6 (7/4) و6 4 الأحد في المباراة النهائية.

ويُعدّ هذا اللقب السابع في مسيرة أومبير الفائز باللقب في العام الماضي على حساب البلغاري غريغور ديميتروف، والمصنف الأول فرنسيا والذي سيصعد الاثنين إلى المركز 14 عالميا في التصنيف، مقتربا من أفضل ترتيب له (13).

وقال اللاعب البالغ 26 عاما عقب فوزه "لم أكن أعرفه جيدا، لكنه كان رائعا جدا"، مشيرا إلى صعوبة المواجهة، خاصة أن الشاب مدييدوفيتش (21 عاما) حصل على فرصة لحسم المجموعة الأولى.

وأضاف أومبير "أنا سعيد جدا بالحفاظ على لقبي هنا. أشعر بفخر كبير لأنني كنت متوترا بعض الشيء في بداية الدورة. الفوز في فرنسا يعني لي الكثير".

ويُعرف أومبير بقوته في الدورات المقامة داخل الصالات، حيث حقق أربعة من ألقابه السبعة على هذه الأرضيات.

مرة أخرى، اعتمد الأحد على إرساله القوي، حيث سجّل 13 إرسالا ساحقا، من بينها تسعة في المجموعة الأولى التي كسر فيها إرسال منافسه الثاني، ثم خسر إرساله الخامس لكنه نجح في حسم النتيجة في شوط فاصل.