شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:انتشار عسكري غير مسبوق بعدن ومصادر تكشف السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر عن وجود انتشار عسكري كبير وغير مسبوق في عدن بهذه اللحظات واكدت المصادر ان مديرية البريقة بعدن تشهد انتشار كبير للاطقم والمدرعات



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