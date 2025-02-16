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وزير الاقتصاد والتخطيط يجتمع مع محافظ بنك الشعب الصيني

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وزير الاقتصاد والتخطيط يجتمع مع محافظ بنك الشعب الصيني

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اجتمع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم اليوم، مع محافظ بنك الشعب الصيني الدكتور بان غونغ شينغ.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة مجالات التعاون بين البلدين ضمن رؤية المملكة 2030، ودور الأسواق الناشئة في النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى استعراض التطورات الاقتصادية العالمية وذلك على هامش مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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