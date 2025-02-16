شكرا لبحثكم عن خبر «كاك بنك» يعزز شراكاته الإقليمية ويبحث سبل التعاون مع أحد البنوك الأردنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عمان، اعلام كاك بنك:

التقى وفد بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي، الأستاذ/ حاشد الهمداني، وبرفقته مساعد نائب الرئيس التنفيذي للقطاع الزراعي والسمكي والتنمية المستدامة، الأستاذ/ عبده محسن محمد، صباح اليوم، بالدكتور محمد الحراحشة مدير عام بنك تنمية المدن والقرى بالوكالة، في العاصمة الأردنية عمان

وبحث اللقاء آفاق التعاون المشترك ونقل تجربة إعتماد صندوق المناخ الأخضر، في إطار تعزيز الشراكات الإقليمية وتبادل الخبرات، وتطرق اللقاء الى مناقشة آليات التعاون المستقبلي بين البنكين لتعزيز جهود التمويل الأخضر ودعم مشاريع التنمية المستدامة.

واستعرض بنك تنمية المدن والقرى تجربته كأول مؤسسة مصرفية في الشرق الأوسط تحصل على اعتماد صندوق المناخ الأخضر، فيما يسعى كاك بنك للاستفادة من هذه التجربة في مساعيه للحصول على الاعتماد، بهدف تعزيز قدراته في تمويل وتنفيذ المشاريع البيئية والتنمية المستدامة.

وخلال اللقاء أشاد الهمداني بجهود بنك تنمية المدن والقرى في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين المؤسستين لدعم التنمية المستدامة والتمويل الأخضر.

من جهته، رحّب الدكتور الحراحشة بوفد كاك بنك، مشيراً إلى حرص البنك على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية الإقليمية، بما يسهم في تطوير القطاع المصرفي وتمكين المبادرات البيئية والتنموية.