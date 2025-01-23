الأمم المتحدة: نهاية الاحتجاز التعسفي لطاقم سفينة «جالاكسي»

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، أمس، إن إطلاق سراح طاقم سفينة «جالاكسي ليدر» يعد خبراً ساراً يضع نهاية للاحتجاز التعسفي والبعد الذي عانى منه الطاقم وأسرهم لأكثر من عام. وأضاف جروندبرج في بيان له أن «هذه خطوة في الاتجاه الصحيح»، وحث جماعة «الحوثي» على إطلاق بقية المحتجزين والمختطفين لديها وعلى «إنهاء جميع الهجمات البحرية». وأشار إلى أن هذه التدابير ضرورية لتهيئة مساحة الوساطة، الأمر الذي سيسهل على المدى الطويل استئناف العملية السياسية اليمنية التي طال انتظارها من قبل ملايين اليمنيين. وأعرب المبعوث الأممي عن امتنانه لسلطنة عمان «على جهودها الحثيثة والدؤوبة في الدعوة إلى إطلاق سراح طاقم جالاكسي ليدر»، كما شكرها على «دعمها الثابت في الدعوة إلى إطلاق سراح أفراد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية المعتقلين تعسفياً لدى جماعة «الحوثي».

وكانت جماعة «الحوثي» قد أفرجت، أمس، عن طاقم السفينة «جالاكسي ليدر» المحتجزين لديها منذ نوفمبر 2023، حين قامت قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر بالاستيلاء على السفينة التي ترفع علم جزر الباهاما والمملوكة لشركة بريطانية تشغلها شركة يابانية، بينما ينتمي أفراد طاقمها البالغ عددهم 25 شخصاً إلى أربع دول هي أوكرانيا وبلغاريا والفلبين والمكسيك.

ونفذ الحوثيون أكثر من 100 هجوم على السفن التي تعبر البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023، وأغرقوا سفينتين واستولوا على أخرى وقتلوا أربعة بحارة على الأقل.

وأدت الهجمات البحرية إلى تعطيل حركة الشحن العالمية، مما أجبر الشركات على تغيير مسارها عبر رحلات أطول وأعلى تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية لأكثر من عام.