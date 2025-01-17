شكرا لقرائتكم خبر عن مع ثوران بركان جبل إيبو.. رفع حالة التأهب في إندونيسيا لأعلى مستوى والان نبدء بالتفاصيل

استعداد مراكز الإيواء

الدمام - شريف احمد - أعلنت الوكالة الجيولوجية الوطنية في إندونيسيا اليوم الجمعة، رفع مستوى التأهب إلى أعلى مستوى، بسبب ثوران بركان، يبلغ ارتفاعه 1300 متر.ووصل ارتفاع عمود الرماد من جبل إيبو، في جزيرة فالماهيرا إلى 4 كيلومترات، مؤخرا. وطبقًا لهيئات الحماية المدنية، تم إنقاذ حوالي 120 ساكنا من المنطقة المحيطة حتى الآن.وتستعد خمسة مراكز إيواء طارئة لاستعاب ما يصل إلى 3 آلاف شخص. وتقع إندونيسيا في منطقة حزام النار في المحيط الهادئ وهي منطقة تنشط فيها البراكين . ويوجد حوالي 130 بركانا نشطا في جميع أنحاء إندونيسيا.