شكرا لقرائتكم خبر عن كرواتيا تشهد أعلى ارتفاع لمعدل التضخم منذ 8 أشهر خلال ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

مؤشر أسعار المستهلكين

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الكرواتي اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم خلال ديسمبر الماضي لأعلى مستوى منذ ثمانية أشهر.وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4ر3% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 8ر2% خلال نوفمبر الماضي، ويعد هذا أعلى معدل تضخم يتم تسجيله منذ أبريل الماضي، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 7ر3%.وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس سنوي بنسبة 1ر0% بعدما ارتفعت بنسبة 4ر0% خلال نوفمبر الماضي.