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شكرا لقرائتكم خبر عن كرواتيا تشهد أعلى ارتفاع لمعدل التضخم منذ 8 أشهر خلال ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الكرواتي اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم خلال ديسمبر الماضي لأعلى مستوى منذ ثمانية أشهر.
وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس سنوي بنسبة 1ر0% بعدما ارتفعت بنسبة 4ر0% خلال نوفمبر الماضي.
مؤشر أسعار المستهلكينوارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4ر3% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 8ر2% خلال نوفمبر الماضي، ويعد هذا أعلى معدل تضخم يتم تسجيله منذ أبريل الماضي، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 7ر3%.
وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس سنوي بنسبة 1ر0% بعدما ارتفعت بنسبة 4ر0% خلال نوفمبر الماضي.