شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم توم هانكس.. منازل مشاهير ورجال أعمال نجت من حرائق لوس أنجلوس والان نبدء بالتفاصيل

منازل نجت من حرائق لوس أنجلوس

حرائق لوس أنجلوس

توقعات الرياح في لوس أنجلوس

الدمام - شريف احمد - من بين هذا الركام الذي خلفته الحرائق في لوس أنجلوس تقف بعض البيوت التي نجت شاهقة كما هي لم ينلها ما نال بقية البيوت والمنازل من حولها بالتفحم والإحراق الكامل.أشهر هذه المنازل التي نجت من حرائق كاليفورنيا الهائلة، التي لا تزال تمتد حتى يومنا، قصر توم هانكس في باسيفيك باليساديس، حيث بدا بيت الممثل الشهير واقفا، بينما احترقت المنازل الواقعة فوقه وتحته.ويقع قصره على جرف صخري، وتبلغ قيمته 26 مليون دولار، ويقال إنه اشتراه مع زوجته ريتا ويلسون في عام 2010.لم ينج قصر توم هانكس وحده، وإنما فلت بيت آخر من الحرائق الهائلة التي تأكل الأخضر واليابس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.وهذا البيت يمتلكه رجل الأعمال الأمريكي ديفيد ستاينر، وتبلغ قيمته 9 ملايين دولار في ماليبو، وهو مكون من 3 طوابق.وكشف "ستاينر" أنه اشترى هذا المنزل في عام 2015 ولا يعيش فيه بشكل دائم، وفق تصريحات لشبكة "إيه بي سي".وأوضح أن سر بقاء المنزل سليمًا يتعلق بالهندسة المعمارية الرائعة ورجال الإطفاء الشجعان وربما القليل من المعجزة، بحسب وصفه، كما أكد أن "التصميم الخرساني" للمنزل ساعده على البقاء.واندلع حريق مدينة لوس أنجلوس في 7 يناير الماضي، وساهمت الرياح القوية والطقس الجاف في انتشاره السريع.والتهمت النيران أكثر من 16 ألف هكتار ودمرت أكثر من 12.3 ألف مبنى، بينما أفادت التقارير بمقتل 24 شخصًا.وبدأت أخيرًا فرق الإطفاء في إحراز تقدم، بعد أسبوع من بدء حرائق الغابات في منطقة لوس انجلوس، إذ أعلنت السلطات المحلية أن فرق مكافحة الحريق احتوت حريق إيتون بالقرب من باسادينا بنحو 50%.وهذا الحريق أودى بحياة 17 شخصا من بين 25 حالة وفاة أكدتها السلطات المحلية حتى الآن، فيما قالت السلطات المحلية إن حريق باليساديس، آتي على مساحة واسعة بالطرف الغربي للوس أنجلوس، بالكاد انتشر خلال الأيام الأخيرة.وفي ظل انخفاض سرعة الرياح وتراجع درجات الحرارة، تعطي التوقعات الخاصة بالطقس خلال الأيام المقبلة، سببًا للأمل بأن أصعب مرحلة من الوضع الطارئ ربما تكون انتهت.