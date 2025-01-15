سلطات كوبا تعتزم إطلاق سراح 553 شخصا مسجونين بـ"جرائم مختلفة"

أعلنت سلطات كوبا عزمها على إطلاق سراح 553 شخصا مسجونين لارتكابهم "جرائم مختلفة"، في خطوة تندرج في إطار مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة والفاتيكان.

وجاء الإعلان الكوبي بعد قرار رئيس أميركا جو بايدن رفع البلاد عن القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، في بادرة "حسن نية" تهدف إلى "تشجيع" المحادثات الجارية برعاية الكنيسة الكاثوليكية في الجزيرة للإفراج عن "عدد كبير من السجناء السياسيين"، وفق تصريح لمسؤول أميركي.

وأعرب المسؤول الأميركي بحسب فرانس برس عن أمله في الإفراج عن هؤلاء المعتقلين قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الاثنين المقبل.

وسارعت هافانا إلى الترحيب بقرار بايدن، معتبرة إياه خطوة في "الاتجاه الصحيح".