بالصور- مايا دياب تستعرض رشاقتها بجامبسوت أحمر بغاية الأناقة

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الفنانة اللبنانية مايا دياب الجمهور بإطلالتها الأخيرة من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بجامبسوت بغاية الروعة ضيق باللون الأحمر من دون اكمام ذات فتحة عند الصدر، بتصميم راقي، و فوقه إرتدت سترة شيك سوداء واسعة، و إعتمدت لشعرها تسريحة تليق بالغطلالة، مع مكياج هادئ اظهرت من خلاله جمال وجهها.



و في وقت سابق، احتجت الفنانة اللبنانية مايا دياب، على الأوراق البيضاء التي بلغ عددها 37، في الدورة الأولى لإنتخاب رئيس الجمهورية اللبناني التي حصلت اليوم.

وفي التفاصيل، كتبت مايا دياب على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي: "اليوم نشهد انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية ومع كل الاوضاع المزرية التي نعيشها بلاقي في اوراق بيضاء ليه ما عندكن رأي؟؟ ما في بنظركم رجل يستحق الرئاسة؟؟ ولا يعني بلدنا بعد بيحمل اهمال ومضيعة وقت؟؟ ننتظر.."، وأرفقت مايا دياب التعليق بوسم "لبنان أولاً" ووسم "إنتخاب رئيس الجمهورية".

