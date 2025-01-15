"واللا": وفد إسرائيل في الدوحة يناقش أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم

أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، نقلا عن مسؤول مطلع، بأن "وفد إسرائيل في الدوحة يناقش أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم". ونقل الموقع عن وزارة القضاء، قوله "إننا نعمل على قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المقترح إخلاء سبيلهم لنشرها". ويأتي ذلك في ظل تقارير تتحدث عن قرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

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