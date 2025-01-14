شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة أسبوع.. حرائق لوس أنجلوس تؤجل إعلان ترشيحات جوائز الأوسكار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الرسوم المتحركة المشهورة بـ"الأوسكار"، تأجيل موعد الإعلان عن الترشيحات لجوائزها لمدة أسبوع تقريبًا من تاريخها الأصلي، على خلفية استمرار حرائق الغابات المستعرة في كاليفورنيا.

وقالت الأكاديمية يوم الاثنين، إنه سيُعلن عن الترشيحات الآن في 23 يناير الحالي.

قوة موحدة في صناعة السينما

قال الرئيس التنفيذي للأكاديمية بيل كرامر ورئيسة الأكاديمية جانيت يانج في بيان مشتكر: "نحن جميعًا محطمون من تأثير الحرائق والخسائر الفادحة التي عاناها الكثيرون في مجتمعنا".

وأضاف البيان: "كانت الأكاديمية قوة موحدة في صناعة السينما، ونحن ملتزمون بالوقوف معًا في مواجهة المصاعب". ومع استمرار الحرائق في منطقة لوس أنجلوس، مددت أكاديمية السينما أيضا فترة التصويت على الترشيحات لأعضائها حتى يوم الجمعة.



إلغاء مأدبة غداء المرشحين

اتخذت المنظمة التي تقيم جوائز الأوسكار أيضًا قرارا بإلغاء مأدبة غداء المرشحين السنوية، وهو حدث غير متلفز اشتهر بالصور الجماعية التي تنتجها سنويًا.

وسيُعاد جدولة الجوائز العلمية والتقنية في وقت لاحق، إذ كان من المقرر سابقًا إعلانها في 18 فبراير المقبل.

ويوم الاثنين أيضًا، أجلت نقابة الكتاب الأمريكية الإعلان عن مرشحيها حتى إشعار آخر.

وكان من المقرر في الأصل أن تُعلن الترشيحات في 9 يناير الحالي، وجرى تأجيلها أولًا حتى يوم الاثنين، قبل أن يُعلن تأجيلها مرة ثانية.

ومن المقرر أن يقام هذا الحفل في 15 فبراير المقبل.