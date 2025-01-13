الكرملين: موسكو وطهران ستوقعان على معاهدة "شراكة استراتيجية شاملة" الجمعة

أعلن الكرملين أن "روسيا وإيران ستوقعان معاهدة "شراكة استراتيجية شاملة" يوم الجمعة المقبل، خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى موسكو". واوضح الكرملين "في 17 كانون الثاني، سيجري فلاديمير بوتين محادثات مع رئيس الايراني مسعود بزشكيان الذي سيأتي إلى موسكو في زيارة رسمية"، مضيفا أن الزعيمين "سيوقعان معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين البلدين.

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