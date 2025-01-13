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المرور: استخدام "الجوال" يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في منطقة حائل

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واس - حائل 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشفت الإدارة العامة للمرور عن أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في عام 2023 في منطقة حائل.
وأوضحت أن استخدام السائق بيده جهازًا محمولًا "الجوال"، أثناء قيادة المركبة تصدر مسببات الحوادث المرورية في منطقة حائل، يليه مخالفات القيادة بالاتجاه المعاكس لحركة السير والانحراف المفاجئ.
ودعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية على الطرق في جميع مناطق المملكة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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