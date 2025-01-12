أعلنت بلدية عيترون، في بيان، أنّه "في إطار عودة الأهالي إلى بلداتنا تدريجيًا، ستكون هناك جولة استطلاع ميدانية غدًا الاثنين عند الساعة 10:00 صباحًا، بالتنسيق ومؤازرة من الجيش اللبناني، الذي سيعاود التمركز في موقعين له في البلدة في منطقتي البطم الشرقي والباط".
وقالت إنّه "بناءً على ما تقدم وبحسب المجريات العملية على أرض الواقع، تحدد في الأيام المقبلة مسألة عودة الأهالي إلى البلدة بشكل دائم، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة توخي الحذر لناحية التوجه إلى المناطق الحدودية وموضوع الذخائر غير المنفجرة الموجودة والأجسام المشبوهه".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية عيترون: عودة الأهالي ستحدد في الأيام المقبلة بعد جولة استطلاع بمؤازة الجيش الذي سيعاود تمركزه بالبلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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