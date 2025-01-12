غارات أميركية بريطانية على عدة مواقع في اليمن

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت منظمة "أنصار الله" في اليمن، أن أميركا وبريطانيا، شنّتا غارات، استهدفت مديرية حرف سفيان، شمالي اليمن، اليوم الجمعة 10 يناير 2025، كما استهدف غارات العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت سائل إعلام يمنية، بأنّ "عدوانا أميركيا - بريطانيا، استهدف بـ12 غارة، مديرية حرف سفيان"، شمالي البلاد.

وذكرت القناة الإسرائيلية 12، أن "التحالف الدولي، هاجم أهدافا تحت الأرض في اليمن".

يأتي ذلك فيما تعرضت عدة محافظات في اليمن إلى سلسلة غارات أميركية وبريطانية، على ما أفادت وسائل إعلام تابعة يمنية، أمس الخميس.

وذكرت وسائل الإعلام في اليمن، ومن بينها قناة المسيرة، أن عدوانا أميركيا بريطانيا استهدف منطقة جربان جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء. وقالت إن 3 غارات أميركية بريطانية استهدفت مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمال العاصمة، وأشارت إلى أن العدوان طال أيضا مديرية اللحية بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن القيادة الوسطى الأميركية، أنها "نفذت ضربات ضد منشآت تخزين أسلحة تحت الأرض، بمناطق سيطرة الحوثيين في اليمن".

وأشارت إلى أن الضربات في اليمن، استهدفت أسلحة تستخدمها "انصار الله" لمهاجمة السفن بالبحر الأحمر.

المصدر : وكالات