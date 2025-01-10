ميقاتي من بعبدا: تحدثت مع الرئيس عون عن وضع الجنوب وضرورة إنسحاب العدو الإسرائيلي بالكامل ووقف خروقاته

أشار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في تصريح له من قصر بعبدا، الى ان "تحدثت مع الرئيس جوزاف عن وضع الجنوب وضرورة إنسحاب العدو الإسرائيلي بالكامل ووقفه خروقاته للبنان".

واوضح ميقاتي أن "الرئيس عون طلب من الحكومة الاستمرار بتصريف الأعمال ريثما يتم تشكيل حكومة جديدة"، لافتا الى ان "هناك خطوات دستوريّة لتشكيل الحكومة التي يجب أن تكون قادرة لتنفيذ التوجه الذي شرحه الرئيس أمس ونحنُ أمام ورشة عمل جديدة لإنقاذ لبنان".

ولفت ميقاتي الى "اننا نقدّر كل الآراء السياسية ولكل شخص له حريته في قول ما يُريد والإجراءات الدستورية بشأن تشكيل الحكومة تأخذ مجراها"، مشيرا الى ان "الرئيس عون وضع خطوطاً عريضة لخطة العمل وهناك أمور كثيرة تحدث عنها يمكن تنفيذها والعمل عليها".