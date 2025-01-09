الرئيس جوزاف عون أدى القسم الدستوري

أدى الرئيس جوزاف عون اليمين الدستوري في جلسة مجلس النواب. وجاء في القسم :"أحلف بالله العظيم اني أحترم دستور الامة اللبنانية وقوانينها وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه".

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