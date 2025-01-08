الحرب في يومها الـ460: مستشفى ناصر يحذر من موت المرضى اختناقًا

حذر مستشفى ناصر في خان يونس من موت مرضاه اختناقًا، مع دخول الحرب يومها الـ460، حيث أعلن توقف بعض خدماته جراء نفاد الوقود بفعل الحصار الإسرائيلي، مشيرًا إلى احتمال وقوع 'كارثة إنسانية' في قسم العناية المركزة.

وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة المنكوب، استهدفت فيها خيامًا للنازحين في جباليا، ومنزلًا في طوباس بالضفة الغربية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، جلهم من النساء والأطفال، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

من جهته، قال وزير الأمن القومي للكيان الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه إذا صحت الأخبار المتداولة عن أن إسرائيل ستوافق على وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع في غزة مقابل قائمة الأسرى، فهذا سيكون "إفلاسًا".

أما في لبنان، نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤولين في الكابينيت قولهم إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق في الجنوب حتى مع انقضاء هدنة الـ60 يومًا.

وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام لبنانية أن الدبابات الإسرائيلية تتوغل في الجنوب وتستهدف أطراف مدينة بنت جبيل الحدودية.

كما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش اللبناني سلّم الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز، الذي يشرف على آلية مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، مخزونًا من أسلحة حزب الله، ليتم تدميرها.