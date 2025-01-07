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استئناف الرحلات الدولية بمطار دمشق

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ابوظبي - سيف اليزيد - استؤنفت الرحلات الدولية في مطار دمشق الثلاثاء وفق مراسلي فرانس برس، للمرة الأولى منذ الثامن من ديسمبر.
وعند بوابة الاستقبال، تجمهر سوريون يحملون باقات ورد وبالونات ملونة مرحبين بالركاب القادمين.
وقال مدير المطار المهندس أنيس فلوح "انطلاقة جديدة (اليوم) بعدما تم اغلاق الأجواء، وبدأنا رحلات استقبال ومغادرة الرحلات الدولية".

وأشار فلوح إلى أن المطار عمل في الأيام الماضية على "استقبال وفود رسمية وطائرات المساعدات ... واستأنف اليوم، الرحلات (التجارية) المغادرة من سوريا.

وكان المطار يستقبل خلال الفترة الماضية طائرات تنقل مساعدات دولية أو تقلّ مسؤولين أجانب، واستأنف تسيير الرحلات الداخلية في وقت سابق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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