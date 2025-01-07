اعتصام للمودعين في ساحة رياض الصلح: للالتزام بتطبيق النصوص القانونية وليس ابتداع قوانين مفخخة

نفذت جمعية المودعين اعتصاما، في ساحة رياض الصلح، احتجاجا على "إقرار قانون لادستوري من قبل الحكومة لشطب 80 بالمئة من الودائع"، بمشاركة وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين.

وقال منسق المجموعة العسكرية لاستعادة الودائع العميد المتقاعد جورج جاسر :"اجتمعنا اليوم لنقول بأننا لسنا بحاجة إلى اقرار قوانين جديدة ترمي الى تمويه الارتكابات بل الى تطبيق القوانين الموجودة في كتلة المشروعية، لذا المطلوب التزام تطبيقي بالنصوص القانونية وليس الانحراف عنها وابتداع قوانين مفخخة بعدم الاستقامة تهدف في طياتها الى التماهي مع ارتكاباتهم الجرمية، وبالتالي فإننا نرفض مشروع القانون المقترح لهيكلة القطاع المصرفي وكل مشروع آخر، ونطالب بتطبيق القوانين الموجودة".

وكانت كلمات لمشاركين في الاعتصام شددت على "اعادة الأموال من المصارف كاملة دون أي مبررات وحجج واهية"، رافضة الـ"هيركات على اموال المودعين بشكل حتمي" .