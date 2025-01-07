شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يسعى لإلغاء النطق بالحكم في إحدى قضاياه الشهيرة والان نبدء بالتفاصيل

قضية شراء الصمت لترامب

إدانة ترامب

الأحكام القضائية ضد ترامب

الدمام - شريف احمد - يسعى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي أدين جنائيًا في نيويورك في القضية الشهيرة المعروفة بـ "شراء الصمت" لإلغاء جلسة النطق بالحكم المقررة الجمعة قبل عشرة أيام من تنصيبه.محامو ترامب الذي سيصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة في 20 يناير، يطالبون "بالتعليق التلقائي" للإجراء الذي يلحظ بموجب أمر صدر في الثالث من يناير عن قاضي المحكمة الجنائية في مانهاتن.وسينطق بالحكم قبل عشرة أيام من تنصيب ترامب في واشنطن، وإن كان من المستبعد أن يتضمن إيداعه السجن.وكتب محاميا ترامب، تود بلانش وإميل بوف، في طلب استئناف مؤرخ الأحد "على المحكمة أن تلغي جلسة النطق بالحكم في 10 يناير 2025، وتعلق جميع المهل في هذه القضية حتى يتم استنفاد الطعون المستندة إلى حصانة الرئيس ترامب بشكل كامل ونهائي، ويتم إسقاط القضية في نهاية المطاف".وسيشغل المحاميان المنصبين الثاني والثالث تواليا في هيكلية وزارة العدل الأميركية في الإدارة المقبلة.وفي 30 مايو دانت هيئة محلّفين في نيويورك الرئيس السابق الذي أعيد انتخابه في نوفمبر، بـ34 تهمة تتعلّق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء مبلغ مالي دفعه ترامب عام 2016 فيما عرف بـ "شراء الصمت".ولا يؤخذ على ترامب دفع هذه الشيكات بل "التزييف المحاسبي المشدد لإخفاء مؤامرة لتقويض نتائج انتخابات 2016" التي فاز بها ضد المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.وانتقد ترامب وأوساطه مرارًا "حملة لتشويه سمعته" خطط لها القضاء في ولاية نيويورك والإدارة الديموقراطية للرئيس جو بايدن.وفشل ترامب في إلغاء هذا الحكم التاريخي على أساس الحصانة الرئاسية، وهو مبدأ دستوري قامت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بتوسيع نطاقه في الأول من يوليو لصالح الجمهوري.من جهة أخرى كان أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تفاؤله بقدرة الرئيس الأمريكي الجديد "القوي" دونالد ترامب على إرغام روسيا على الدخول في محادثات سلام، وإنهاء الحرب في أوكرانيا.