مظاهرة أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل للمطالبة بالإفراج عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية

نُظمت أمام مقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، مظاهرة مطالبة بالإفراج عن مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة حسام أبو صفية بعد اعتقاله من قبل الجيش الإسرائيلي.

وشهدت المظاهرة مشاركة واسعة من العاملين في القطاع الصحي، أعربوا فيها عن احتجاجهم على استهداف إسرائيل للمستشفيات وسيارات الإسعاف والكوادر الطبية على وجه الخصوص.