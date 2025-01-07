نُظمت أمام مقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، مظاهرة مطالبة بالإفراج عن مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة حسام أبو صفية بعد اعتقاله من قبل الجيش الإسرائيلي.
وشهدت المظاهرة مشاركة واسعة من العاملين في القطاع الصحي، أعربوا فيها عن احتجاجهم على استهداف إسرائيل للمستشفيات وسيارات الإسعاف والكوادر الطبية على وجه الخصوص.
كانت هذه تفاصيل خبر مظاهرة أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل للمطالبة بالإفراج عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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