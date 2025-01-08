رئيس الوزراء الكندي المستقيل: كندا لن تكون أبدا على الإطلاق جزءا من الولايات المتّحدة

أكّد رئيس الوزراء الكندي المستقيل جاستن ترودو ووزيرة خارجيته ميلاني جولي، أنّ "أوتاوا لن تنحني أمام تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي دعا إلى ضمّ بلدهما للولايات المتّحدة".

وشدد ترودو على أنّ "كندا لن تكون أبدا، على الإطلاق، جزءا من الولايات المتّحدة".

وفي الأسابيع الأخيرة، أثار ترامب الذي سيدخل البيت الأبيض بعد أقل من أسبوعين، مرارا إمكانية انضمام كندا للولايات المتّحدة.

كما تحدّث ترامب أكثر من مرة عن "الحاكم ترودو"، مستعملا لقب قادة الولايات الأميركية.

لم تردّ السلطات الكندية سابقا على سخرية وتصريحات الرئيس الأميركي المنتخب الذي يهدّد أيضا بزيادة الرسوم الجمركية مع جارته الشمالية إلى 25%.