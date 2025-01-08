أسوشييتد برس: إدارة بايدن تعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات نهائية لأوكرانيا غدا الخميس

افادت وكالة "أسوشييتد برس"، بأن "إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن تعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات نهائية لأوكرانيا غدا الخميس".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان، عن "تقديم مساعدة أمنية قدرها 2,5 مليار دولار الى أوكرانيا".

وأوضح أن المساعدة تأتي "في وقت يسعى الشعب الأوكراني للدفاع عن استقلاله وحريته في مواجهة العدوان الروسي".