شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الـ AI فى الغيط.. مزارعة كينية تستخدم الذكاء الاصطناعى لتحسين إنتاجها والان مع تفاصيل الخبر

ذكر تقرير حديث أنه يمكن استخدام الهواتف الذكية لأكثر من مجرد الدردشة والتحقق من الطقس والتقاط صور لقطتك، في دولة كينيا، يستخدم البعض هواتفهم الذكية لزراعة المزيد من الغذاء.

ففي غرب كينيا، تستخدم روزلين أكوتشي، وهي مزارعة صغيرة، الذكاء الاصطناعي لتحسين محاصيلها، إنها تزرع الكسافا وهي نبات جذري غني بالنشويات والكربوهيدرات يزرع في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

وتستخدم روزلين هاتفها لمسح نباتاتها، وبهذه الطريقة يمكنها تشخيص الأمراض والآفات على الفور: إنها تستخدم تطبيقًا طورته منظمة Plant Village غير الربحية، وتوفر هذه التكنولوجيا حلولاً فورية لقضايا صحة المحاصيل، ومعالجة التحديات التي واجهها المزارعون مثل أكوتشي لسنوات.

ويقدم التطبيق أكثر من مجرد تشخيص الأمراض، فهو يتضمن أيضًا موارد للحصول على بذور عالية الجودة، وإعداد الأرض، والتواصل مع المتخصصين الزراعيين، ومنذ اعتماد التطبيق في عام 2018، شهدت أكوتشي زيادة كبيرة في حصادها، وزاد محصول الكسافا من خمسة أكياس إلى 200، مما مكنها من دفع تكاليف تعليم أطفالها وبناء منزل.

وقالت فى التقرير، لا أستخدم الكثير من الذكاء الاصطناعي على هاتفي، لكن هذا من المحتمل أن يتغير في المستقبل القريب، حيث يرتبط كل شيء بالذكاء الاصطناعي أكثر فأكثر وفي النهاية، سيصبح ذلك أمرًا لا مفر منه ، ومع ذلك، يستخدم العديد من الأشخاص الذكاء الاصطناعي بالفعل بشتى الطرق.

في اليابان، يوجد تطبيق CatsMe! الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة أصحاب الحيوانات الأليفة على اكتشاف ما إذا كانت قططهم تعاني من الألم، مما يقلل من الحاجة إلى زيارات الطبيب البيطري المجهدة ، وتم تدريب التطبيق على 6000 صورة قطط ويدعي دقة تزيد عن 95٪، ومن المتوقع أن تتحسن مع المزيد من البيانات.

ويتناول التطبيق مشكلة شائعة، إذ تشير الدراسات إلى أن أكثر من 70% من القطط المسنة تعاني من الألم، لكن 2% فقط منها تتلقى رعاية بيطرية.