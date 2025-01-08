وزير الخارجية البنمي أكد أن سيادة بلاده ليست قابلة للتفاوض

أكّد وزير الخارجية البنمي خافيير مارتينيز-آشا، أنّ "سيادة بلاده ليست قابلة للتفاوض"، وذلك ردّا على تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بإعادة السيادة على قناة بنما إلى الولايات المتّحدة.
وقال الوزير إنّ "الرئيس خوسيه راوول مولينو سبق وأن أعلن أنّ السيادة على قناتنا ليست قابلة للتفاوض وهي جزء من تاريخنا النضالي"، مشدّدا على أنّ القناة "أعيدت إلى غير رجعة".
والرئيس الأميركي المنتخب الذي يعود إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني الجاري أثار مؤخرا سخط السلطات البنمية بتهديده باستخدام القوة العسكرية لاستعادة القناة التي تربط بين المحيطين والممتدّة على 80 كيلومترا إذا لم تخفّض رسوم العبور بالنسبة إلى السفن الأميركية.
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